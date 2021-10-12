Ірина Гатун - зірка "Жіночого кварталу" та актриса театру імпровізації "Чорний квадрат", вона вважається "екранною дружиною" коміка Юрія Ткача. Артистка прокоментувала чутки про роман з гумористом та розкрила подробиці відносин у колективі проекту.
Про це Гатун розповіла в інтерв'ю "КП Україна".
Актриса не приховує, що її дуже тішать дружні стосунки з "екранним чоловіком". Гатун та Ткач разом виступають на сцені, знімаються у фільмах та проводять багато часу поза роботою.
"Він мій найкращий друг. Це чудова добра людина без почуття заздрості і з нереальним почуттям гумору. Тому мені з ним легко і комфортно", - зазначила зірка "Жіночого кварталу".
Окрім цього, Гатун розповіла, що вона дуже часто буває вдома у Ткача та його дружини. Мало того, гумористка навіть має в оселі коміка свою власну кімнату та навіть зубну щітку.
"Я дуже часто буваю у них вдома. У мене там є своя кімната, зубна щітка... Але це ні в якому разі не інтимного характеру зустрічі. Я дружу з Вікою, дружиною Юри, їхньою донькою Лізою, ми любимо проводити час в домашній затишній атмосфері", - зізналася Гатун.
Гумористка визнає, що їй набагато легше грати у "подружжя" з тим актором, з яким вона товаришує в реальному житті. Тому їй пощастило, адже Ткача вона вважає своїм найкращим другом.
Читайте такожВідомій співачці освідчилися прямо на сцені "Вечірнього кварталу" (відео)Також Гатун розповіла, чи боялася вона вливатися в колектив "Жіночого кварталу". За словами актриси, їй нічого ділити з колегами, тому вона не хвилювалася.
"Я не прийшла в "Жіночий Квартал" виривати зайве волосся і видряпувати непотрібні очі. Тому мені не страшно. А ще мені 34 роки, і тут вже пора б не боятися", - зазначила Гатун.
Ірина Гатун - що про неї відомо
Актриса Ірина Гатун народилася 30 вересня у 1987 році в Києві. Вона виступає в театрі "Чорний квадрат", приблизно рік тому увійшла до колективу "Жіночого кварталу".
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