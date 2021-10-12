Ірина Гатун похвалилася тим, що їй завжди раді в оселі коміка.

Ірина Гатун - зірка "Жіночого кварталу" та актриса театру імпровізації "Чорний квадрат", вона вважається "екранною дружиною" коміка Юрія Ткача. Артистка прокоментувала чутки про роман з гумористом та розкрила подробиці відносин у колективі проекту.

Про це Гатун розповіла в інтерв'ю "КП Україна".

Актриса не приховує, що її дуже тішать дружні стосунки з "екранним чоловіком". Гатун та Ткач разом виступають на сцені, знімаються у фільмах та проводять багато часу поза роботою.

"Він мій найкращий друг. Це чудова добра людина без почуття заздрості і з нереальним почуттям гумору. Тому мені з ним легко і комфортно", - зазначила зірка "Жіночого кварталу".

Окрім цього, Гатун розповіла, що вона дуже часто буває вдома у Ткача та його дружини. Мало того, гумористка навіть має в оселі коміка свою власну кімнату та навіть зубну щітку.

"Я дуже часто буваю у них вдома. У мене там є своя кімната, зубна щітка... Але це ні в якому разі не інтимного характеру зустрічі. Я дружу з Вікою, дружиною Юри, їхньою донькою Лізою, ми любимо проводити час в домашній затишній атмосфері", - зізналася Гатун.

Гумористка визнає, що їй набагато легше грати у "подружжя" з тим актором, з яким вона товаришує в реальному житті. Тому їй пощастило, адже Ткача вона вважає своїм найкращим другом.

Читайте такожВідомій співачці освідчилися прямо на сцені "Вечірнього кварталу" (відео)Також Гатун розповіла, чи боялася вона вливатися в колектив "Жіночого кварталу". За словами актриси, їй нічого ділити з колегами, тому вона не хвилювалася.

"Я не прийшла в "Жіночий Квартал" виривати зайве волосся і видряпувати непотрібні очі. Тому мені не страшно. А ще мені 34 роки, і тут вже пора б не боятися", - зазначила Гатун.

Ірина Гатун - що про неї відомо

Актриса Ірина Гатун народилася 30 вересня у 1987 році в Києві. Вона виступає в театрі "Чорний квадрат", приблизно рік тому увійшла до колективу "Жіночого кварталу".

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Автор: Поліна Кузенко