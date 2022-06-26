Українська співачка Злата Огнєвіч днями видала заміж свою молодшу сестру, але до закінчення урочистості вона не досиділа. Через кілька годин співачка швиденько переодяглася і втекла.
Пізніше з'ясувалося, що Злата ледь встигала на поїзд, тому їй довелося раніше покинути весілля. Крім того, зірка поділилася, що їй потрібне перезавантаження. Тому вона вирушила в Карпати, де сходитиме на гори.
"Офіційно заявляю, що мені потрібне перезавантаження. Я емоційно виснажена, тому йду в гори на два дні. Не знаю, чи буде зі мною зв'язок чи ні. По можливості буду завантажувати красу, а краси там буде багато, повірте", – сказала Злата в інста-сторіз.
Нагадаємо, раніше Злата Огнєвіч показала фото з весілля своєї сестри. Торжество відбулося в п'ятницю, 24 червня. На захід запросили тільки найближчих - батьків і друзів. Під вінець Юлію вів батько Леонід.
З перших днів повномасштабної війни в Україні чоловік не зміг стояти осторонь і, попри свій вік (67 років), пішов допомагати своїй країні в гарячих точках.
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