Співачка не досиділа до кінця весілля своєї сестри.

Українська співачка Злата Огнєвіч днями видала заміж свою молодшу сестру, але до закінчення урочистості вона не досиділа. Через кілька годин співачка швиденько переодяглася і втекла.

Пізніше з'ясувалося, що Злата ледь встигала на поїзд, тому їй довелося раніше покинути весілля. Крім того, зірка поділилася, що їй потрібне перезавантаження. Тому вона вирушила в Карпати, де сходитиме на гори.

"Офіційно заявляю, що мені потрібне перезавантаження. Я емоційно виснажена, тому йду в гори на два дні. Не знаю, чи буде зі мною зв'язок чи ні. По можливості буду завантажувати красу, а краси там буде багато, повірте", – сказала Злата в інста-сторіз.

Нагадаємо, раніше Злата Огнєвіч показала фото з весілля своєї сестри. Торжество відбулося в п'ятницю, 24 червня. На захід запросили тільки найближчих - батьків і друзів. Під вінець Юлію вів батько Леонід.

З перших днів повномасштабної війни в Україні чоловік не зміг стояти осторонь і, попри свій вік (67 років), пішов допомагати своїй країні в гарячих точках.

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