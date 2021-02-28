Співачка постала в зухвалому образі.

Українська співачка Злата Огнєвіч опублікувала в Instagram серію фотографій, на яких вона позує в зухвалому вбранні.

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На знімках Злата постала в лакових ботфортах на високих підборах. Також вона одягла чорний подовжений піджак, який виглядає як міні-сукня. Щоб підкреслити талію, зірка додала широкий пояс.

"Суботній настрій. Зухвалий. Мені завжди більше імпонували умовні "двієчники". Умовні, бо в школі у них все погано з оцінками, а ось в житті - навпаки. Саме з зухвалих, "неправильних", сміливих і ризикових виростають справжні особистості. А ось відмінникам я мало довіряю... Хто знає, що ховається за цим єлейним поглядом і бажанням всім догодити? ",- підписала фото Злата.

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Автор: Діана Могилєвич