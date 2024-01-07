Він захоплюється україномовними людьми, але не вважає, що на військових потрібно тиснути.

Відомий актор, зірка фільму "Довбуш" Олексій Гнатковський заявив, що не потрібно вимагати від військових розмовляти українською мовою.

Як він розповів в інтерв'ю "Пані КА і чужі", на передовій не стоїть питання, якою мовою розмовляти. Він захоплюється українцями, які самі свідомо відмовилися від російської мови і почали спілкуватися рідною. Однак він переконаний, що не потрібно цього ж вимагати від воїнів ЗСУ.

"Військові повинні займатися своєю справою. Не будемо спекулювати на темі військових, я вже про це говорив. Не будемо перекидати їм свої ще проблеми. Якщо він воює на фронті, він робить фантастичні речі. Не потрібно його ще завантажувати мовним питанням", - висловився Гнатковський.

Крім того, він порадив людям, які дорікають воїнам за використання російської мови, взяти в руки зброю і опинитися в тих умовах, в яких перебувають захисники України.

А воїни в цей час, продовжив Гнатковський, повернуться додому і вивчатимуть рідну мову без куль над головою та вибухів.

Нагадаємо, раніше ведучий родом з Росії заговорив про українську мову. Олексій Суханов закликав спілкуватися українською, бо ця мова лікує і вчить відчувати себе людиною у своїй країні.

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