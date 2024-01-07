Відомий актор, зірка фільму "Довбуш" Олексій Гнатковський заявив, що не потрібно вимагати від військових розмовляти українською мовою.
Як він розповів в інтерв'ю "Пані КА і чужі", на передовій не стоїть питання, якою мовою розмовляти. Він захоплюється українцями, які самі свідомо відмовилися від російської мови і почали спілкуватися рідною. Однак він переконаний, що не потрібно цього ж вимагати від воїнів ЗСУ.
"Військові повинні займатися своєю справою. Не будемо спекулювати на темі військових, я вже про це говорив. Не будемо перекидати їм свої ще проблеми. Якщо він воює на фронті, він робить фантастичні речі. Не потрібно його ще завантажувати мовним питанням", - висловився Гнатковський.
Крім того, він порадив людям, які дорікають воїнам за використання російської мови, взяти в руки зброю і опинитися в тих умовах, в яких перебувають захисники України.
А воїни в цей час, продовжив Гнатковський, повернуться додому і вивчатимуть рідну мову без куль над головою та вибухів.
Нагадаємо, раніше ведучий родом з Росії заговорив про українську мову. Олексій Суханов закликав спілкуватися українською, бо ця мова лікує і вчить відчувати себе людиною у своїй країні.