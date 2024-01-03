Суханов і сам спілкується українською.

Відомий ведучий родом з Росії Олексій Суханов ("Говорить Україна") закликав вчити українську мову. На своїй сторінці в Instagram він опублікував пост, в якому написав, що українська мова лікує.

За його словами, не варто звертати уваги на тих людей, які сміються з української. Він каже, що навпаки потрібно вивчати рідну мову і наповнювати її життям.

"Вчіть українську, спілкуйтеся українською, надихаючи її життям. Не звертайте уваги на безглузді жарти, тому що сміятися з тих, хто прагне, можуть тільки безглузді", - написав Суханов.

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Ведучий додав, що українська мова повертає сенси, вчить відчувати себе людиною у своїй країні.

"Українська - найкрутіше щеплення в парі з включеним мозком, щоб зацементувати в собі людину", - підсумував він.

Варто відзначити, що Олексій Суханов вже багато років живе і працює в Україні. У кадрі він спілкується виключно українською мовою.

Нагадаємо, раніше Олексій Суханов відреагував на нічну ракетну атаку.

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