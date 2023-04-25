Актор вже прогулявся з первістком вулицями Нью-Йорка.

Відомий актор Деніел Редкліфф вперше став батьком. У зірки "Гаррі Поттера" народився первісток. Однак хлопчик це чи дівчинка - поки що не відомо.

Про поповнення в родині Редкліффа повідомляє видання Daily Mail. Актора і його обраницю, 38-річну Ерін Дарк, помітили під час прогулянки з дитячим візочком.

Пара не коментує радісну подію і не оголошувала фанатам про те, що у них з'явилася дитина. Редкліфф і його обраниця не спілкуються з пресою і приховують деталі свого особистого життя.

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Однак їм все одно не вдалося сховатися від папараці. Журналісти помітили, що візочок, який віз Редкліфф, був темно-синім. На тлі цього можна припустити, що у актора народився син, адже найчастіше такі відтінки обирають саме для хлопчиків.

Відносини Редкліффа і Дарк - що відомо

Актор познайомився з дівчиною в 2012 році. Після цього у них закрутився роман. Однак про те, чи одружився Редкліфф на своїй обраниці або ж вони вирішили не узаконювати свої стосунки - нічого не відомо.

Наприкінці березня 2023 року стало відомо, що незабаром актор стане батьком. Він і його обраниця приховували новину про вагітність до останнього. Інформацію про майбутнє поповнення в родині Редкліффа підтверджував його прес-секретар.

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