Дівчина актора Ерін Дарк з'явилася на публіці з помітно кругленьким животом.

Відомий британський актор, який здобув світову популярність завдяки ролі Гаррі Поттера, вперше стане батьком. Кохана Деніела Редкліффа Ерін Дарк з'явилася на публіці з помітно кругленьким животом.

Сфотографували Ерін і Деніела, швидше за все, папараці. Знімками Редкліфф поділився у своєму Instagram-блозі. Фотографії актор коротко підписав: "У процесі".

Вагітність 38-річної Дарк підтвердив прес-секретар Деніела Редкліффа в коментарі виданню The Mirror.

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"Деніел і Ерін дуже щасливі, що стануть батьками. Вони в захваті і не можуть дочекатися, коли стануть сім'єю, яка складається з трьох осіб", - пише видання.

Відзначимо, що, швидше за все, вагітність Ерін Дарк була запланованою, оскільки в 2022 році Редкліфф заявив, що в 2024 році припиняє акторську кар'єру. Ймовірно, він вирішить присвятити більше часу батьківству.

Історія кохання Даніеля Редкліффа та Ерін Дарк

Актори познайомилися в 2012 році на зйомках фільму "Убий своїх коханих". Їхній "службовий роман" спочатку був таємним, оскільки офіційно на той момент Деніел перебував у стосунках з Розі Котон. Однак у пресі досить швидко почали ходити чутки про зміни в особистому житті, тому актор "Гаррі Поттера" незабаром повідомив про нову кохану.

Відзначимо, що Ерін Дарк на п'ять років старша за свого бойфренда - зараз їй 38 років, а йому - 33 роки.

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