Михайло Тарабукін може потрапити за ґрати.

Російський актор Михайло Тарабукін, який зіграв Федю в популярному телесеріалі "Кухня", потрапив під суд у Санкт-Петербурзі за підозрою у "п'яній" їзді.

Як повідомляють росЗМІ, артиста підозрюють в тому, що пізно вночі 20 січня в Митищах Московської області він перебував за кермом свого Mercedes-Benz з ознаками алкогольного сп'яніння.

Коли його затримали патрульні, він відмовився від медичного огляду. Тепер на нього чекає суд, який і вирішить подальшу долю актора.

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"Від огляду на стан сп'яніння Тарабукін відмовився, як і від дачі пояснень, підпису протоколу", - повідомляє Об'єднана прес-служба судів Санкт-Петербурга.

Хто такий Михайло Тарабукін

Михайло Тарабукін - російський актор театру і кіно. Першою його серйозною роботою стала роль в серіалі "Прості істини". Також він знімався в таких фільмах і серіалах як "Два товариші", "Адвокат", "Солдати", "Щасливі разом", "Даішники", "Універ. 10 років потому" та інших.

Але найбільш пам'ятною роллю актора була роль кухаря Феді в серіалі "Кухня". Саме ця робота принесла йому популярність.

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