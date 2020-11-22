Відомий дизайнер Андре Тан розповів, як можна зіпсувати речі навіть розміру XS.
Забути про свою талії
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Якщо ваша талія ширше, ніж вам хотілося б, то варто вибирати речі з акцентом на вигини. Не забувайте про пояса і ремені.
Закрити зону шиї
Якщо у вас довга шия, то ви можете носити речі з глухим високим коміром. В інших випадках віддавайте перевагу воротам, які не прилягають впритул.
Не дивитися на якість тканини
Неякісна тканина зіграє з вами злий жарт і підкреслить все те, що хочеться заховати. Тому вибираємо щільну тканину.
Вибрати спідню білизну не за розміром
Маленька за розміром білизна може додати складок на тілі. Те ж саме стосується і лямок.
Сховатися за оверсайз
Одяг вільного крою зараз особливо актуальний, але пам'ятайте, що така річ повинна обов'язково бути в парі з приталеною.
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