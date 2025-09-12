Сам дизайнер завжди виступав за його незалежність.

Модний дім Giorgio Armani, заснований легендарним дизайнером, який помер минулого тижня, може змінити власника або стати публічною компанією.

Такі умови містяться у заповіті Армані, повідомляє Reuters. Згідно з документом, протягом найближчих 18 місяців спадкоємці повинні реалізувати 15% акцій бренду, а через 3-5 років продати ще від 30% до 54,9% тому ж покупцеві. Альтернативним варіантом передбачено первинне публічне розміщення акцій (IPO).

Пріоритетними покупцями названо французький люксовий гігант LVMH, косметичний концерн L’Oréal або виробник оптики EssilorLuxottica, який уже співпрацює з Armani. Водночас заповіт дозволяє розглянути й інші компанії з індустрії моди та розкоші, що мають ділові зв’язки з брендом.

Як відомо, Армані до останнього залишався єдиним великим акціонером Giorgio Armani SpA та відхиляв пропозиції приєднатися до провідних модних конгломератів, називаючи незалежність ключовою цінністю свого дому. У нещодавньому інтерв'ю Financial Time він заявив, що планує поступово передати відповідальності найближчим людям.

Смерть Армані

Легендарний італійський дизайнер помер 5 вересня 2025 року у віці 91 року. Його смерть стала великою втратою для світу моди, адже Армані вважався одним із найвпливовіших кутюр’є сучасності.

Армані залишався активним у своїй справі майже до останніх днів життя, контролюючи і креативні, і бізнесові рішення у власному модному домі Giorgio Armani SpA. За свою кар’єру він створив імперію, яка вийшла далеко за межі одягу, включивши готелі, ресторани, косметику та інші напрями.

Дизайнер ніколи не мав дітей, тому спадкоємцями його справи стали сестра Росанна, племінниці Сільвана, Роберта та Андреа, а також його багаторічний партнер і соратник Лео Делл’Орко.

