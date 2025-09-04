Вони мали гарні стосунки.

Андрій Шевченко, легендарний український футболіст та екстренер національної команди, прокоментував смерть італійського дизайнера Джорджо Армані, назвавши його своїм другом.

Ввечері у четвер, 4 вересня, він опублікував на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook архівне фото з Армані та короткий допис: "Світ втрачає людину, яка навчила його елегантності. Я втрачаю друга. Дякую за все, дорогий Джорджо".

Як відомо, Шевченко виступав обличчям бренду Armani, зокрема у рекламних кампаніях та фотосесіях, а також відкрив у Києві фірмовий бутик Giorgio Armani. Вони підтримували теплі особисті стосунки.

Смерть Армані

Як повідомляв УНІАН, 4 вересня помер 91-річний Джорджо Армані. Він пішов із життя вдома, після періоду хвороби, залишаючись активним до останніх днів.

Армані був засновником, президентом і креативним директором власної модної імперії, яку створив у 1975 році. Його внесок у світ стилю вважають революційним: саме він зробив моду більш комфортною, елегантною та універсальною, стер кордони між жіночим і чоловічим костюмом, а також створив образ сучасної сильної жінки.

Імперія Armani з часом охопила не лише одяг, а й аксесуари, парфумерію, меблі, готелі та навіть спорт, включно зі спонсорством футбольних клубів та Олімпійських ігор.

