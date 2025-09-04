Його перший показ відбувся у 1976 році.

На 92-му році життя помер Джорджо Армані - італійський дизайнер, який назавжди змінив уявлення про сучасний стиль.

Як пише La Repubblica, маестро пішов із життя 4 вересня у власному будинку після нетривалої хвороби. Останні дні він провів так, як, мабуть, завжди мріяв - працюючи. Навіть із лікарняного ліжка та під час відновлення він дистанційно керував показами, уважно контролював образи моделей і залишався вимогливим до кожної деталі:

"Абсолютна легенда моди, універсальна ікона сучасного стилю, визволитель жінок, винахідник стилів, моди та, перш за все, способів буття. Якщо вже потрібно порівнювати, то єдиною іншою творчою людиною, яка так сильно змінила звичаї, була Коко Шанель. Коли люди кажуть, що робота Армані унікальна, то це тому, що вона нею є. Ніхто не розумів свій час так, як він".

Біографія Джорджо Армані

Джорджо Армані народився 11 липня 1934 року в П'яченці, Італія. Спочатку він навчався на медика, але після служби в армії відмовився від медицини й знайшов себе у світі моди. Свою кар'єру почав у міланському універмазі La Rinascente, де працював вітриністом і продавцем. Згодом його помітив Ніно Черруті та запросив працювати над колекцією бренду.

У 1975 році Армані разом із партнером Серджо Галеотті заснував власний дім моди Giorgio Armani S.p.A.. Його перший показ у 1976 році став справжньою сенсацією. У 1980-х роках бренд здобув світову славу завдяки культовій "розслабленій" чоловічій та жіночій силуетній моді, а також завдяки співпраці з Голлівудом (American Gigolo, The Untouchables, The Wolf of Wall Street).

У 1981 році дизайнер запустив молодіжну лінію Emporio Armani, а згодом - спортивний напрям EA7. Його одяг носили спортсмени на Олімпійських іграх, стюардеси Alitalia, а червоні доріжки Канн, Венеції та "Оскару" перетворилися на справжні дефіле Armani Privé.

У 2000-х роках бренд вийшов за межі моди, створивши готелі Armani Hotels у Дубаї та Мілані, а також колекції для дому.

Армані відомий своєю принциповістю, стриманістю та чітким баченням. Він різко критикував нав'язані тренди та виступав за те, щоб мода служила людині, а не навпаки.

Особисте життя дизайнера залишалося закритим. Після смерті партнера Серджо Галеотті у 1985 році Армані більше не мав тривалих публічних стосунків. У своїй роботі він залишався відданим сім'ї: сестрі Росанні, племінницям Сільвані та Роберті, а також найближчим соратникам.

У 2020 році, під час пандемії COVID-19, Армані одним із перших відмовився від офлайн-показів заради безпеки та направив мільйони євро на благодійність і виробництво медичних халатів.

