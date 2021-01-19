Підбирати потрібно контрастний одяг.

Багатошаровість в одязі - це маст-хев сучасної дівчини. Але підходити до такого стилю потрібно з розумом, адже дуже легко зіпсувати образ навіть найбільш класним одягом. Потрібно дотримуватися всього кілька правил, і тоді ваш "лук" заграє новими фарбами.

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Контраст

Підбирайте контрастні речі за різними факторами. Наприклад, прозорий одяг з матовим, гладку тканину з рельєфною, денім і атлас. Тут є дуже важливе правило "чим ближче до тіла, тим тонше тканину".

Розмір

Якщо ви любите оверсайз речі, то ваш розмір повинен бути не більше XS. В іншому випадку багатошаровість перетворить вас в мішок. Але це не означає, що варто взагалі від неї відмовитися. Наприклад, якщо у вас тонка талія, надіньте ремінь. Тобто вам потрібно підкреслити свої достоїнства.

Палітра

Ідеальний варіант - це поєднання одного кольору з різницею в кілька відтінків. При цьому краще не вибирати речі кислотних кольорів. Віддавайте перевагу більш спокійним відтінкам.

Принт

Тут важливо дотримуватися правила "одна-дві речі з принтом". В іншому випадку ваш образ може претендувати на перше місце в конкурсі "Міс несмак".

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Автор: Діана Могилєвич