Депутати Верховної Ради вбралися в ультрамодні образи.

Народні обранці прийшли на урочисте засідання Верховної Ради, до Дня Конституції України, в стильних образах, які варто взяти на замітку.

Вікторія Кінзбурська прийшла на засідання в білій вишиванці з синім орнаментом на рукавах і поясі, який ідеально підкреслив її талію. Темні штани-дудочки і бежеві човники на квадратних підборах візуально подовжили її ноги. Ідеальним доповненням до такого образу стала коричнева маленька сумочка на ланцюжку.

Олена Кондратюк виглядає не менш шикарно, але водночас більш стримано. Вона підібрала строгий костюм ультрамодного кольору - мох. Цей відтінок зеленого і в цілому цей колір зараз на піку популярності.

Завжди стильна Аліна Загоруйко постала у Верховній Раді в білій сукні з червоною вишивкою, яку доповнила човниками на високих підборах. Попри те, що сукня довжини максі, візуально вона подовжила силует депутата. Цікаво, в такому образі Загоруйко виглядає дуже жіночно. І частково завдяки щиколоткам, які визирають з-під сукні.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Діана Могилєвич