Депутати здивували образами / unian.net, Олександр Кузьмін

Народні обранці прийшли на урочисте засідання Верховної Ради, до Дня Конституції України, в стильних образах, які варто взяти на замітку.

Вікторія Кінзбурська прийшла на засідання в білій вишиванці з синім орнаментом на рукавах і поясі, який ідеально підкреслив її талію. Темні штани-дудочки і бежеві човники на квадратних підборах візуально подовжили її ноги. Ідеальним доповненням до такого образу стала коричнева маленька сумочка на ланцюжку.

Вікторія Кінзбурська / facebook.com/yan.dobronosov

Олена Кондратюк виглядає не менш шикарно, але водночас більш стримано. Вона підібрала строгий костюм ультрамодного кольору - мох. Цей відтінок зеленого і в цілому цей колір зараз на піку популярності.

Олена Кондратюк / facebook.com/yan.dobronosov

Завжди стильна Аліна Загоруйко постала у Верховній Раді в білій сукні з червоною вишивкою, яку доповнила човниками на високих підборах. Попри те, що сукня довжини максі, візуально вона подовжила силует депутата. Цікаво, в такому образі Загоруйко виглядає дуже жіночно. І частково завдяки щиколоткам, які визирають з-під сукні.

Аліна Загоруйко / facebook.com/alina.zagoruyko.39

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Автор: Діана Могилєвич