Сьогодні іменитий дизайнер святкує день народження.

Сьогодні, 11 липня, відомому у всьому світі дизайнеру, засновнику модного бренду Armani Джорджо Армані виповнилося 87 років.

Армані входить до списку найвпливовіших людей Італії і, за версією Forbes, він є одним з найбагатших людей світу. Це й не дивно, адже внесок, який він зробив у світову моду оцінити неможливо.

До слова, Армані один з тих, хто заявив про свій намір відмовитися від натурального хутра на користь навколишнього середовища і диких тварин. А ви знали, що Джорджо Армані був художником по костюмах фільмів "Американський жиголо", "Втіха незнайомців", "Недоторкані", "Матриця" і "Молодий тато"?

На честь дня народження цього генія пропонуємо вам згадати найбільш знакові його висловлювання про високу моду.

"Не варто занадто старатися, вибираючи одяг: найстильніші люди виглядають так, ніби не докладають ніяких зусиль до власного зовнішнього вигляду. В кінцевому підсумку стиль зводиться до самовираження, і я не думаю, що хоч щось може виглядати дійсно жахливо на людині, яка щира сама з собою" "Значення аксесуарів в наші дні зростає, так що вкладайте гроші у взуття, ремені, сумки, краватки тощо. Тоді ви зможете оновлювати свій наряд знову і знову" "Дешева пара взуття - недоречна економія. Взуття - це основа вашого гардеробу" "Годинник - один з найважливіших речей, яку ви купите. Годинники багато говорять про людину" "Вибирайте тканини нейтральних кольорів, без яскравих візерунків – - вони будуть служити вам довше" "Виглядати сексуально - питання впевненості в собі" "Ретельно підібраний аромат може стати вашою відмінною рисою. Це перше, що відчувають люди, коли ви входите в кімнату і останнє, що зникає, коли ви йдете" "Мода не може бути темою скандалів у ЗМІ. Ми повинні розвиватися і хвилювати, але не епатувати - це вже занадто" "Бути елегантною не означає кидатися в очі, це означає - врізатися в пам'ять" "Справжня розкіш - говорити те, що думаєш"

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Автор: Діана Могилєвич