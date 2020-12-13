Модель має почуття стилю.

Відома модель Кайлі Дженнер опублікувала в Instagram новий знімок.

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На фото вона позує в джинсах-кльош і топі з глибоким декольте. Наверх вона накинула подовжений білий жакет вільного крою. А доповнила зірка такий образ кросівками.

Такий образ вийшов дуже стильним. Його можна взяти на замітку, щоб завжди бути в центрі уваги.

Хто така Кайлі Дженнер:

Дженнер народилася 10 серпня 1997 року в Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія

Свою модельну кар'єру вона почала рекламуючи лінію одягу Crush Your Style, а також знімаючись у фотосесіях для журналів OK!, Teen Vogue, і у фотографа Ніка Саглімбені

Вона успішно веде свою сторінку в Instagram і в 2018 році вона очолила список найдорожчих зірок Instagram

У 2019 році журнал Forbes оцінив її статок в 1 мільярд доларів, що робило її наймолодшим мільярдером в історії

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Автор: Діана Могилєвич