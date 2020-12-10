Поєднання цих кольорів надихає і вселяє надію, запевняють фахівці.

Американський інститут кольору Pantone представив відразу два кольори 2021 року. Ними стануть глибокий сірий і яскравий жовтий.

Читайте такожОксфордський словник не зміг визначити слово року 2020Про це повідомляється на сайті Інститут.

Як повідомляють в Інституті кольору, Pantone 17-5104 Ultimate Grey і Pantone 13-0647 найкраще висловлюють настрій кольору Pantone на майбутній рік. Вони показують, як різні елементи об'єднуються, щоб підтримувати один одного.

"Практичний і твердий, але водночас зігріваючий і оптимістичний, союз - це сила і позитив. Це історія кольорів, які охоплюють глибокі почуття задумливості з обіцянкою чогось сонячного і доброзичливого",- йдеться в повідомленні.

Поєднання цих кольорів надихає і вселяє надію, запевняють фахівці.

"Ми повинні відчувати, що все стане яскравішим - це важливо для людського духу. У міру того як люди шукають способи зміцнити себе енергією, ясністю і надією подолати триваючу невпевненість, енергійні і надихаючі відтінки задовольняють наше прагнення до життєвої сили", - підкреслили в Інституті кольору.

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Автор: Людмила Жерновська