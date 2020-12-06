Позитивний вплив на шкіру надає тільки доглядова косметика.

Косметолог Яна Токар розповіла, що декоративна косметика негативно впливає на стан шкіри.

Про це вона розповіла в ексклюзивному інтерв'ю УНІАН.

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За її словами, регулярно використовувати можна тільки доглядову косметику. А ось споживання декоративної варто максимально знизити.

"Декоративна косметика коригує зовнішній вигляд, але зневоднює шкіру. Тому, по можливості, використовуйте декоративну косметику у випадках, коли це необхідно, а в повсякденному житті обмежте", - сказала Токар.

Також вона зазначила, що підбирати доглядову косметику варто виходячи з типу вашої шкіри. Найкраще це зробить лікар.

"Кожній шкірі потрібен індивідуальний підхід. Візьмемо, наприклад жирну шкіру і суху. Для етапу вмивання і очищення жирній шкірі підійде гель, а сухій потрібно молочко. Тонізація жирної шкіри буде містити кислотні елементи, які підсушують, а сухій - заспокійливі і більш щадні кислоти. Сироватки для жирної шкіри будуть спрямовані на зменшення виділення шкірного себума, а у сухої шкіри - на глибоке зволоження, активізацію місцевого імунітету", - додала косметолог.

Крім того, неправильним вибором косметики можна спровокувати дуже багато додаткових проблем.

"Саме тому вибирати косметику по сторінках в соцмережах не просто неправильно, а й небезпечно (як для шкіри, так і для вашого гаманця)", - сказала Токар.

А ось в косметичці у вас завжди повинні бути гігієнічна помада, захисний крем для рук за типом рідких рукавичок, антисептик і вологі серветки.

"Якщо ми говоримо про домашню косметичну поличку, то це індивідуально підібраний комплексний догляд - умивання, тонізація, сироватка, крем. Маски - маска, що очищає, поживна, ензимна, щоб використовувати протягом тижня і покривати всі потреби шкіри. І SOS-засіб для пошкодженої шкіри", - підсумувала Яна.

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Автор: Діана Могилєвич