Верхній одяг може зіпсувати ваш образ.

Верхній одяг - це головні речі зимового гардеробу. Але вони повинні не тільки гріти вас холодною осінню і взимку, але ще і робити ваш образ унікальним і стильним.

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При цьому є куртки і пуховики, які вас будуть повнити. Такі фасони краще уникати.

Шик і блиск

Блискучі куртки варто уникати. Вони відбивають світло і візуально роблять вас повніше. Також невдало виглядають "трендові" речі, які світяться в темряві.

Оверсайз

Попри те, що оверсайз зараз на піку популярності, є фасони, які будуть робити вас повніше на кілька кілограм. У таких куртках ви будете виглядати як куля.

Гусінь

Пуховики в стилі "гусені" обтислі і найчастіше глянцеві. Також за рахунок своєї довжини вони вкорочують ноги. У підсумку ви будете виглядати у два рази ширше.

Не за розміром

Коротенькі курточки вже не модні. Особливо, якщо ви хочете з їх допомогою здаватися стрункішою. Повірте, вам це не вдасться.

Хутро

Хутро, та ще й на комірі робить верхній одяг більш об'ємним. Тому це не найвдаліший варіант для стильного образу.

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Автор: Діана Могилєвич