Верхній одяг - це головні речі зимового гардеробу. Але вони повинні не тільки гріти вас холодною осінню і взимку, але ще і робити ваш образ унікальним і стильним.
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При цьому є куртки і пуховики, які вас будуть повнити. Такі фасони краще уникати.
Шик і блиск
Блискучі куртки варто уникати. Вони відбивають світло і візуально роблять вас повніше. Також невдало виглядають "трендові" речі, які світяться в темряві.
Оверсайз
Попри те, що оверсайз зараз на піку популярності, є фасони, які будуть робити вас повніше на кілька кілограм. У таких куртках ви будете виглядати як куля.
Гусінь
Пуховики в стилі "гусені" обтислі і найчастіше глянцеві. Також за рахунок своєї довжини вони вкорочують ноги. У підсумку ви будете виглядати у два рази ширше.
Не за розміром
Коротенькі курточки вже не модні. Особливо, якщо ви хочете з їх допомогою здаватися стрункішою. Повірте, вам це не вдасться.
Хутро
Хутро, та ще й на комірі робить верхній одяг більш об'ємним. Тому це не найвдаліший варіант для стильного образу.
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