Класика - це вічний тренд.

Одна з депутатів Верховної Ради України прийшла на засідання в ультрамодному костюмі.

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Дівчина підібрала білу блузку з базового гардероба і доповнила її широкими класичними штанами з високою посадкою. Крім того, депутат підібрала чорну сумочку, яка ідеально підійшла під її образ.

В цілому такий "лук" виглядає досить лаконічно і водночас дуже стильно. Народна обраниця України зуміла скомбінувати речі з базового гардероба і показати їх у всій красі. Також їй вдалося підкреслити свою фігуру, попри те, що вона підібрала речі вільного крою.

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Автор: Діана Могилєвич