Одяг - це вираз твого внутрішнього «я». Але, що робити, якщо на вулиці холодно, але при цьому хочеться залишатися стильною красунею? Ми підкажемо.

Кілька сезонів свої лідерські позиції не здають об'ємні речі, які в народі називають оверсайз. Серед них худі, світшоти, спортивні штани. Найкраще вибирати такі речі на флісі, щоб точно не змерзнути до кісток холодної восени та взимку.

Підбирайте речі в модних кольорах. Наприклад, беж, коричневий або гірчичний. Не забувайте про базові кольори, такі як чорний, білий, червоний. Якщо ви вибираєте костюм, то віддайте перевагу однотонності. Так ваш образ буде виглядати стильно.

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Якщо ж ви хочете підібрати одяг різних кольорів, тоді віддайте перевагу тим, які будуть гармоніювати між собою. Наприклад, білий з синім, зелений з чорним. Тут важливо пам'ятати, що колір потрібно підбирати не тільки за ознакою «подобається/не подобається», але і виходячи з вашого кольору шкіри і типу фігури. Поєднання червоного і чорного, наприклад, повнить.

Звертайте на це увагу, адже оверсайз речі й так роблять вас більш об'ємними.

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Автор: Діана Могилєвич