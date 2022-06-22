Йтиметься не тільки про одяг, але і про аксесуари.

Щоб завжди виглядати модно і свіжо, важливо не тільки відстежувати нові стильні тенденції, але і вчасно переглядати свій гардероб на предмет "покладів" з минулих сезонів. У цій статті ми розповімо від чого краще позбутися, щоб вас не визнали старомодним.

Джинсові шорти

Ще кілька років тому це був must have на літо для кожної модниці. Так було і 5 років тому, і 10 років тому, і 15 років тому. Але сьогодні все змінилося. Якими б класними і зручними вони не були, за них вас явно не похвалять. Літом 2022 короткі джинсові шорти підкреслять хіба що ваш несмак, тому радимо позбутися від цього елемента гардероба.

Ugly shoes

Цей молодіжний тренд, який увійшов в модний простір близько шести років тому, тепер вважається пережитком минулого. Кросівки, які ще жартома називають "татовими" через те, що вони виглядають на пару розмірів більше, краще заховати в довгий ящик, якщо не наважуєтеся викинути.

Класичний клатч

Нещодавно в моду увійшли міні-сумки, які почали витісняти клатчі. Багато модниць відмовилися від переходу до нових аксесуарів через те, що клатчі досить місткі і зручні.

Однак влітку 2022 року вони визнані старомодними! Marmont, Saddle від Dior, Bottega Veneta Padded Cassette і їх різні варіації більше не підкреслять ваше почуття смаку, а навпаки - дадуть зрозуміти, що ви не стежите за тенденціями. Клатчі в цьому сезоні можна замінити компактними напівспортивними рюкзаками.

Масивні браслети

Раніше здавалося стильним носіння грубих металевих браслетів або браслетів з намистинками і кулончиками. Це вже давно вийшло з моди. На зміну їм прийшли мініатюрні прикраси, які легко доповнюють образ, а не перетягують всю увагу на себе.

Сережки-пензлики

Це справжній пережиток минулого. Інфантильні прикраси краще заховати або позбутися від них, щоб не здатися старомодною.

Нагадаємо, раніше УНІАН писав що носити в літній період, щоб не було жарко.

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