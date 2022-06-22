Одяг на літо 2022 / Фото - depositphotos.com

Щоб завжди виглядати модно і свіжо, важливо не тільки відстежувати нові стильні тенденції, але і вчасно переглядати свій гардероб на предмет "покладів" з минулих сезонів. У цій статті ми розповімо від чого краще позбутися, щоб вас не визнали старомодним. 

Джинсові шорти

Ще кілька років тому це був must have на літо для кожної модниці. Так було і 5 років тому, і 10 років тому, і 15 років тому. Але сьогодні все змінилося. Якими б класними і зручними вони не були, за них вас явно не похвалять. Літом 2022 короткі джинсові шорти підкреслять хіба що ваш несмак, тому радимо позбутися від цього елемента гардероба. 

Джинсові шорти / Фото - depositphotos.com

Ugly shoes

Цей молодіжний тренд, який увійшов в модний простір близько шести років тому, тепер вважається пережитком минулого. Кросівки, які ще жартома називають "татовими" через те, що вони виглядають на пару розмірів більше, краще заховати в довгий ящик, якщо не наважуєтеся викинути. 

Ugly shoes / Фото - depositphotos.com

Класичний клатч

Нещодавно в моду увійшли міні-сумки, які почали витісняти клатчі. Багато модниць відмовилися від переходу до нових аксесуарів через те, що клатчі досить місткі і зручні.

Однак влітку 2022 року вони визнані старомодними! Marmont, Saddle від Dior, Bottega Veneta Padded Cassette і їх різні варіації більше не підкреслять ваше почуття смаку, а навпаки - дадуть зрозуміти, що ви не стежите за тенденціями. Клатчі в цьому сезоні можна замінити компактними напівспортивними рюкзаками. 

Бежевий клатч, який вже втратив свою актуальність / Фото - depositphotos.com

Масивні браслети

Раніше здавалося стильним носіння грубих металевих браслетів або браслетів з намистинками і кулончиками. Це вже давно вийшло з моди. На зміну їм прийшли мініатюрні прикраси, які легко доповнюють образ, а не перетягують всю увагу на себе. 

Масивні браслети / Фото - depositphotos.com

Сережки-пензлики

Це справжній пережиток минулого. Інфантильні прикраси краще заховати або позбутися від них, щоб не здатися старомодною.

Сережки-Пензлики / Фото - instagram.com

Нагадаємо, раніше УНІАН писав що носити в літній період, щоб не було жарко.

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