Манікюр - це не тільки наша візитна картка, але і гарний настрій. Адже, дивлячись на красиві нігтики, дівчата надихаються і готові йти підкорювати цей світ. Згодні? Тоді беріть цей манікюр на замітку.
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Всі ми пам'ятаємо моду на мармуровий манікюр. Так ось він повертається. Легкий мармуровий ефект в поєднанні з теплими відтінками буде виглядати бомбічно. Зараз актуальні нюдові кольори і всі відтінки коричневого. Так чому б їх не з'єднати?
Тут головне пам'ятати, що мармур - це вже дизайн і не варто перенасичувати його ще й блискітками, стразами або стемпінгом. Через те, що в тренді природність, то потрібно якомога менше додавати "хаосу" на нігті. Такий манікюр буде актуальним як в повсякденному житті, так і для офісу.
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