Вже завтра вся країна відзначатиме Новий 2021 рік. Головним спонсором наступного року буде Білий металевий Бик. Він не любить діамантів і зайвого блиску. Тому пропонуємо вам звернути увагу на більш спокійні образи.
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Відомий дизайнер Андре Тан розповів, що можна розбавити образ клатчем в паєтках і надіти моносережку, яка буде весь наступний рік в тренді.
Ідеальним одягом в новорічну ніч буде асиметричне плаття з одним відкритим плечем. Важливо, щоб воно було з оксамиту. При виборі оксамиту важлива ідеальна посадка. Якщо будуть збиратися складки, пара зайвих кілограмів вам забезпечені.
"Не будемо кривити душею, половину 2020 року ми провели в піжамі. Чому б не зустріти так і Новий Рік? Зверніть увагу на щільність тканини: вона не повинна бути занадто тонкою. І ще, краще цуратися новорічних принтів", - додав Андре Тан.
Крім того, ідеально підійдуть костюми білого кольору, адже цей колір - це символ свята.
Також він додав, що речі червоного відтінку і "хижі" принти дратують бика! Так що модне "леопардове" плаття і ефектний наряд кольору полум'я нехай поки залишаються в гардеробі - їх час ще прийде.
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