Цієї зими будуть актуальні джинси в стилі печворк.

Цієї зими в моду прийдуть джинси в стилі печворк. Всі ж пам'ятають моду на рвані штани? Так ось це вдосконалена версія цього тренду. Печворк - це дірки, які зашиті різними клаптиками тканини.

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Також одне з головних правил - це вільні джинси, бо скінні вже застаріли і покинули модний Олімп. Насправді речі з деніму універсальні. До них підійде будь-який світшот, худі, светр або джемпер. Під них можна підібрати багато прикрас. Наприклад, модні ланцюги.

А найцікавіше те, що джинси в стилі печворк ви можете зробити вдома. Для цього вам знадобляться рвані джинси, клаптики тканини, нитки і голка. Берете тканину, нарізану середніми шматочками, і нашиваєте на дірки в джинсах. І все... Ви готові підкорювати цей світ.

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Автор: Діана Могилєвич