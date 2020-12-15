Депутат показала стильний образ / apostrophe.ua
Народний депутат України Оксана Дмитрієва прийшла до Верховної Ради в стильному образі.
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Жінка одягла рожеву сукню довжини міді з довгими рукавами. Доповнила вона його широким поясом, який виглядав як корсет. Таким чином вона ідеально підкреслила свою талію.
Також яскравим акцентом стала брошка у вигляді пташки на комірі сукні. Крім того, Дмитрієва одягла рожеву маску в тон.
Депутат показала стильний образ / apostrophe.ua
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