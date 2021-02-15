Перша леді України, дружина президента Володимира Зеленського, Олена Зеленська в рамках офіційного візиту прилетіла в Абу-Дабі разом зі своїм чоловіком.
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На своїй сторінці в Facebook вона оприлюднила фотографії, на яких фотографується в традиційному костюмі арабських жінок - хіджабі. Олена одягла хіджаб винного кольору з білою смугою по центру і на рукавах. Голову вона покрила білою хусткою.
"Я дуже хотіла побачити на власні очі Лувр Абу-Дабі і одну з найбільших мечетей світу – Велику мечеть шейха Заїда. Плануємо вже найближчим часом розпочати роботу над аудіогідами для цих культурних пам'яток", – сказала Зеленська.
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