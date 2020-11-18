Опитування показали, що максимальний рівень незадоволення люди висловлюють з приводу носів, підборіддя і зморшок.

Дослідження показало, що одночасно із зростанням користувачів відеодзвінків збільшилася і кількість пацієнтів клінік пластичної хірургії. Одне тісно пов'язане з іншим, оскільки люди хочуть виглядати привабливими на екрані.

Читайте такожМасочний режим обвалив продажі помадВ умовах пандемії COVID-19 багато людей продовжують працювати з дому і активно беруть участь в різного роду відеоконференціях з використанням програм для здійснення дзвінків. Дослідники помітили останнім часом істотний сплеск пластичних операцій і дійшли висновку, що саме відеодзвінки штовхають людей лягати під скальпель хірурга. А вірніше власні зображення на екранах, якими користувачі не задоволені.

Опитування показали, що максимальний рівень незадоволення люди висловлюють з приводу носів, підборіддя і зморшок. Пандемія COVID-19 радикально змінила ставлення людей до власної зовнішності. Цьому посприяли віддалена робота і нові способи соціалізації, що передбачають контакти по відео. Результати цього дослідження публікує журнал Facial Plastic Surgery and Aesthetic Medicine, передає medikforum.

Дослідники помітили, що випадіння волосся може бути ще однією причиною сплеску популярності пластичних операцій. Через пандемію людство зіткнулося з цілою епідемією тривожних розладів і депресій, а під їхнім впливом процеси випадіння волосся і утворення прищів на шкірі загострюються.

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Автор: УНІАН