Для чоловіків створили плісировані спідниці / скріншот YouTube
У Лондоні проходить Тиждень моди. Так, бренд Burberry представив нову колекцію осінь-зима.
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Колекцію Ріккардо Тіші створив під віянням карантину. Через обмеження люди частіше проводили час за містом. А там незамінними атрибутами були тренчі, стьобані куртки, водонепроникні речі, високі чоботи і парасольки. Все це представлено в новій колекції.
Крім того, такі базові зимові речі дизайнер вирішив доповнити плісированими спідницями для чоловіків. А також він додав в образи бахрому.
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