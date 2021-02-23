Колекцію Ріккардо Тіші створив під віянням карантину.

У Лондоні проходить Тиждень моди. Так, бренд Burberry представив нову колекцію осінь-зима.

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Колекцію Ріккардо Тіші створив під віянням карантину. Через обмеження люди частіше проводили час за містом. А там незамінними атрибутами були тренчі, стьобані куртки, водонепроникні речі, високі чоботи і парасольки. Все це представлено в новій колекції.

Крім того, такі базові зимові речі дизайнер вирішив доповнити плісированими спідницями для чоловіків. А також він додав в образи бахрому.

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Автор: Діана Могилєвич