Стилісти рекомендують звернути увагу на сукню в рубчик.

Ніхто не говорив, що взимку не можна носити сукні. Більш того, дизайнери створили кілька варіантів зимових суконь, в яких ви точно не замерзнете.

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Одним з них стало в'язане плаття в рубчик. Вибирайте такий одяг з трикотажу, з довгим рукавом і довжини міді. Краще віддати перевагу базовим кольорам - білий, чорний, молочний, сірий.

Це плаття можна прикрасити модними масивними ланцюгами і поясом, щоб підкреслити талію. Носити його варто під ботильйони, високі чоботи або берці. З верхнього одягу краще підібрати модний тренч або подовжене пальто. Пуховик або дута курточка тут будуть не в тему.

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Автор: Діана Могилєвич