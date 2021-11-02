Нардеп продемонструвала черговий стильний образ.

Народний депутат України Юлія Тимошенко прийшла до Верховної Ради в стильному образі. Вона одягла червону спідницю довжини міді, білу сорочку і чорний укорочений жакет із золотими ґудзиками, який ідеально сів по її фігурі.

Доповнила Тимошенко образ чорними колготками і чоботами на високих підборах. Відзначимо, що взуття на високих підборах - це окрема любов нардепа, адже вона доповнює ними кожен свій образ.

Також Тимошенко зробила низький хвіст, одягла кілька лаконічних прикрас і не забула про окуляри в чорній оправі.

Відзначимо, що в подібному образі в Раду прийшла і інша нардеп Наталія Королевська. Вона також одягла червону спідницю, чорний жакет і чорні човники на підборах.

Нагадаємо, раніше нардеп Олена Шкрум похвалилася у Раді сумочкою Gucci за 57 тисяч гривень.

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Автор: Діана Могилєвич