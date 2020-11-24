Краса волосся і акуратність укладання багато в чому залежать від правильно підібраною гребінця.

Гребінці для волосся з'явилися понад десять тисяч років тому. Раніше гребінці були доступні лише багатим жінкам з аристократичних сімей. Гребені прикрашали дорогоцінними каменями і фігурками і використовували в якості аксесуара. Зараз це пристосування доступно будь-якій людині, а широкий асортимент дозволяє вибрати інструмент для будь-якого типу волосся.

Типи гребінців за призначенням

Різні типи гребінців застосовуються для різних цілей.

Класичні гребінці - для повсякденного розчісування.

- для повсякденного розчісування. Масажні гребінці - доглядають за волоссям, масажують шкіри голови.

- доглядають за волоссям, масажують шкіри голови. Гребінці для укладання волосся - різні брашинги, які дозволяють створити красиві локони або навпаки - випрямити волосся.

- різні брашинги, які дозволяють створити красиві локони або навпаки - випрямити волосся. Гребінці для проділу .

. Гребінці для розплутування волосся .

. Фен-Гребінці - електричні гребінці з подачею гарячого повітря.

Детально про види гребінців

Гребінець-гребінь

Гребінь - це плоский невеликий гребінець, як правило, зроблений з пластику. Може мати ручку або тонку спицю для створення проділу. Гребінь незамінний при стрижці, підрівнюванні кінчиків, створенні начосу і рівномірному нанесенні фарб, бальзамів, масок і укладальних засобів.

Гребінь з рідкими зубчиками використовується для розплутування волосся і для щоденного розчісування товстого, довгого і густого волосся. Гребінь з частими зубчиками використовують для короткої стрижки з рідкісними тонкими волоссям.

Масажні гребінці

Масажний гребінець має довгу ручку і широку основу. На краях зубчиків зазвичай є круглі кульки, які масажують шкіру голови і не травмують її. Масажні гребінці універсальні і підходять для щоденного розчісування.

Для розчісування вологих пасом варто вибирати гребінець без круглих кульок на зубцях. Якщо у вас тонке волосся, то зубці повинні бути частими, а для густого волосся вибирайте інструмент з рідкими зубцями. Масажні гребінці збирають багато волосся і підшкірного сала, тому кожні 2 тижні їх потрібно мити з шампунем і очищати від залишків волосся.

Прямокутний гребінець підійде для прямого волосся. Овальний гребінець - для злегка кучерявих і кучерявих. Вузький гребінець використовують для створення обсягу.

Гребінець-брашинг

Гребінець-брашинг має циліндричну форму і ряд зубчиків по всій довжині. Використовується для створення укладок і накручування локонів. Для цього пасмо волосся намотують на гребінець, обережно ведуть гребінець вниз до кінчиків, а над ним тримають фен. Щетинки брашинга підкручують коріння, а фен закріплює форму і дозволяє локонам триматися.

Вузькі гребінці-брашинг використовуються для короткого волосся і маленьких локонів. Чим довше волосся і крупніше локони, тим ширше брашинг потрібно вибирати.

Тунельний гребінець

Тунельний гребінець також використовується для укладання разом з феном. Вона має прорізи між рядами, які випускають гаряче повітря і не перегрівають волосся. Добре підходить для створення локонів і укладання чубчика, але абсолютно не годиться для щоденного використання.

Скелетний гребінець

Скелетний гребінець має зубчики з обох рядів і отвори для циркуляції повітря. Підходить для створення швидкої злегка недбалої зачіски і створення обсягу біля коріння. Не підходить для накручування акуратних пружних пасом.

Гребінець для розплутування волосся

Гребінці з короткими зубчиками використовуються для дбайливого розплутування волосся (в тому числі і мокрого) і акуратного розчісування. Можна використовувати для повсякденного догляду. Погано справляються з дуже густим волоссям.

Комбінований гребінь

Універсальний гребінь для будь-якого типу волосся має як часті, так і рідкі зубчики. Можна розчісувати будь-яке волосся.

Як вибрати гребінець для свого типу волосся

Для густого волосся підходять масажні щітки з товстими рідкісними зубцями, для тонкого - гребені з частими зубами. Сухе, пошкоджене і пофарбоване волосся дбайливо розплутає силіконовий гребінь. Для кучерявого волосся оптимальними є варіанти з рідкими і довгими зубчиками, які протистоять заплутуванню. Намагайтеся вибирати дерев'яні інструменти, а ось від металевих гребінців краще відмовитися всім.

Як правильно розчісувати волосся

Розчісуйте волосся від кінчиків до коріння. Спочатку акуратно розплутайте кінці, а потім підіймайтеся вгору, притримуючи пасма рукою. Якщо волосся заплуталося - не деріть його, а спокійно і акуратно розчешіть. Для заплутаного волосся можна купити спеціальний спрей для легкого розчісування.

Читайте також про красу:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Катерина Пулатова