Одним з частих наслідків стресу може бути випадіння волосся.

Волосся чи не першим реагує на те, що організм відчуває стрес. Часто після сильних емоційних коливань чоловіки і жінки стикаються з сивиною, інтенсивним випаданням волосся або навіть облисінням. Трихолог-реабілітолог Юлія Дудій в інтерв'ю Marie Claire розповіла, що допоможе врятувати волосся в непростий період.

"Стрес дуже негативно впливає на організм в цілому. І, як наслідок, ми спостерігаємо погіршення стану шкіри і волосся. У період стресу виділяються гормони адреналін і кортизол, що впливають на стан судин, обмін речовин, рівень глюкози в організмі. Судини спазмуються, порушується живлення волосяного фолікула, змінюється мікробіом шкіри голови. В результаті загострюються або проявляються такі стани, як дерматит, себорея, волосся починає випадати. Дуже часто може бути свербіж шкіри й відчуття, ніби болить коріння волосся", - розповіла Юлія.

Експерт стверджує, що першим дзвіночком до того, що в організмі є якісь проблеми, є випадіння волосся, яке не припиняється 1,5-2 місяці. Також причиною для звернення до фахівця є свербіж, лупа і запалення. Не варто очікувати, що це пройде самостійно. Є і менш серйозні проблеми, такі як ламкість волосся, надмірна жирність або сухість. В такому випадку допоможе зміна догляду.

Юлія Дудій робить акцент на тому, що одного відвідування трихолога при випаданні недостатньо - важливо підходити до розв'язання питання комплексно.

"Харчування, стан нервової системи, аналізи, догляд, призначення спеціальних засобів проти випадіння волосся і виконання рекомендацій. Налаштуйте те, що результати боротьби з випаданням ви не побачите через 2 тижні. Це тривалий процес (3-6 місяців) і до цього потрібно бути готовим", - резюмувала лікар.

Головна порада спеціаліста полягає в тому, щоб продовжувати звичний догляд за волоссям, якщо є можливість.

"Адже багато хто в стресовому стані забуває і голову мити. Це нікому не допоможе, а тільки вам зашкодить", - зазначила Юлія Дудій.

Нагадаємо, перукар розповіла, як пофарбувати волосся в домашніх умовах і не зіпсувати зачіску.

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