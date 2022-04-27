Війна - не час для б'юті-процедур, але все ж важливо підтримувати здоровий зовнішній вигляд.

Якщо є можливість, фахівці радять давати шкірі та волоссю хоча б мінімальний догляд. Звісно, для багатьох це зараз проблемно, але є базові поради, яких можна притримуватися в домашніх умовах.

Лікар-косметолог Вікторія Пільчак поділилася у себе в Instagram секретами по догляду за обличчям та волоссям.

Догляд за обличчям в умовах війни

Важливо давати шкірі відпочивати від косметики. Якщо ви користуєтеся косметикою, варто ретельно вмиватися та не забувати змивати декоративні засоби перед сном.

Поганою звичкою є часті дотики для обличчя - Вікторія Пільчак радить забути про це, оскільки це лише заносить зайві бактерії з рук.

Крім того, харчування має великий вплив на стан шкіри. Якщо є можливість, краще відмовитися від фастфуду.

Догляд за волоссям в умовах війни

Тим, хто має жирну шкіру голови, косметолог радить частіше її мити. В укритті можна використовувати за наявності сухий шампунь, але як тільки з'явиться можливість, голову необхідно обов'язково помити (хоча б просто водою).

Крім того, на період, коли неможливо забезпечити повноцінний догляд за волоссям у вигляді кондиціонерів, масок, філерів і інших засобів, краще відмовитися від стайлінгу.

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