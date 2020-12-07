Всі дівчата колись стикалися з проблемою випадіння волосся. Але цю проблему можна вирішити.
Про це розповіла трихолог Лариса Пономаренко в ексклюзивному інтерв'ю УНІАН.
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За словами фахівця, взимку може спостерігатися значне випадання волосся, бо холоди впливають не найкращим чином на шкіру голови. При цьому боротися з цією проблемою в домашніх умовах вкрай складно. Краще звернутися до фахівця.
"Найправильніше рішення - це звернутися до трихолога. Волосся ніколи не випадає просто так. Лікар допоможе вам знайти причину і вирішити проблему", - сказала Лариса.
Також вона додала, що норма випадання - це близько ста волосинок в день. Крім того, цю проблему можна постаратися запобігти - прийом вітамініів, збалансоване харчування і правильний догляд.
"Вітаміни потрібно приймати при їх недоліках. Багато лікарів рекомендують приймати, наприклад, вітамін Д взимку. Це логічно, але перед прийомом обов'язково потрібно здати аналіз крові на вітамін Д. Від показників залежить дозування прийому. Надлишок цього вітаміну небезпечний", - додала Пономаренко.
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