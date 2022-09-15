УНІАН розбирався, що впливає на процес старіння та як омолодити обличчя вдома.

Кожній жінці хочеться якомога на довше зберегти молодість і красу. Старіння залежить від багатьох факторів. Кому-то з легкістю вдається зберегти свіжість обличчя і в 40, а хтось і в 35 знаходиться в пошуках нових засобів для боротьби зі зморшками.

УНІАН розбирався, що впливає на процес старіння і як омолодити обличчя вдома.

Що впливає на старіння шкіри

Є безліч причин, які прискорюють процес старіння, крім генетики. Всі причини діляться на зовнішні і внутрішні.

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Зовнішні причини старіння:

засмага (фотостаріння);

всі шкідливі звички;

відмова від догляду за шкірою;

недолік фізичної активності;

недолік сну;

вплив зовнішнього середовища.

Основні внутрішні причини старіння:

проблеми з гормональним балансом;

хронічні захворювання.

Як омолодити обличчя

Звичайно ж, найкращим варіантом є професійний догляд у косметолога, але не всі можуть дозволити собі постійні візити до фахівця. В цьому випадку можна просто підібрати з професіоналом косметику, яка підійде саме під ваші потреби.

Основа будь-якого догляду за шкірою обличчя та шиї:

Очищення. Тонізація. Активи - використання сироваток дозволяє не тільки боротися ознаками старіння, але і добре зволожити шкіру. Використання кремів дозволить утримати вологу в шкірі і поліпшити її стан. Догляд за шкірою навколо очей. Це специфічна і дуже ніжна зона, яка потребує окремого догляду. Захист від сонця. Косметологи рекомендують ніколи не нехтувати засобами з SPF.

Також не варто забувати про маски для обличчя. Вони можуть вирішувати багато проблем, але використовувати їх варто 2-3 рази в тиждень в залежності від маски. До речі, хороший результат показують не тільки покупні засоби, а й домашні.

Як омолодити обличчя вдома

Не дарма ще наші бабусі використовували відвари з трав для вмивання. Наприклад, ромашка, шавлія, мати-й-мачуха, календула, троянда, розмарин та інші. Відвари з цих трав можна заморожувати і використовувати в щоденному догляді за обличчям.

Крім того, добре себе зарекомендували різні маски для обличчя. Головне, використовувати продукти, на які у вас не алергії.

Наприклад, боротися зі зморшками допоможе абрикос. Така маска добре тонізує шкіру і надає їй здоровий колір, а також гранатова маска.

Як приготувати абрикосову маску для обличчя

Натерти абрикоси на дрібній тертці. Додати натуральне кисле молоко; Перемішати до кашоподібного стану; Нанести на обличчя на 15-20 хвилин; Змити теплою водою.

Як приготувати маску з гранатового соку

Змішати столову ложку гранатового соку з ложкою жирної натуральної сметани. Ретельно змішати. Нанести на обличчя на 15 хвилин. Змити теплою водою.

Також не варто забувати про гімнастику для обличчя або фейсбілдінг, адже м'язи обличчя теж вимагають постійних тренувань, щоб зморшки не з'являлися якомога довше.

Хороший результат дають масажі. Наприклад, масаж гуаша дуже популярний в східних країнах і не просто так. Він допомагає боротися з недосконалістю шкіри і вважається, що саме завдяки йому східні жінки виглядають дуже молодо довгі роки.

УНІАН раніше вже розповідав про властивості масок для обличчя з меду, а також Як правильно їх приготувати і для якого типу шкіри вони підходять.

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