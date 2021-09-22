Збільшення сідниць має масу негативних наслідків.

Засновник клініки Frati Cosmetic Surgery Ріккардо Фраті назвав кілька причин, через які не варто вдаватися до збільшення сідниць за допомогою пластичної хірургії.

Про це повідомляє Daily Star.

Виявляється, що процедура Brazilian Butt Lift може бути смертельно небезпечною. За його словами, одна з трьох тисяч пацієнток може померти від ускладнень, викликаних скупченням жиру в судинах. В результаті це призводить до блокування кровотоку.

"Серед ускладнень - некроз жирової тканини, целюліт, деформація сідниць, зараження крові, а в крайньому разі - смерть", - сказав лікар.

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Також він додав, що операція зі збільшення сідниць заборонена у Великобританії якраз через високу смертність. При цьому багато послідовниць американської телезірки Кім Кардашьян відправляються закордон, щоб таки провести цю маніпуляцію зі своїми формами.

Крім того, в інтерв'ю виданню багато знаменитостей поскаржилися на ускладнення після цієї операції. Американська актриса Наталі Харріс поскаржилася на гній зі швів, а манекенниця Сшипа Селті розповіла, що після процедури не могла сидіти півроку.

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Автор: Діана Могилєвич