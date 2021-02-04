Юлія Льовочкіна знає толк в модних трендах.

Народний депутат України від "Опозиційної платформи - За життя" Юлія Льовочкіна прийшла до Верховної Ради в ультрамодному образі.

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Депутат одягла гольф гірчичного кольору. Наверх вона накинула подовжене плаття-жакет, поділ якого прикрашений рюшами. Також сукня прикрашена безліччю пташок.

Цікаво, що такий принт зараз в тренді. Тому Льовочкіну можна вважати однією з наймодніших депутатів у Верховній Раді.

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Автор: Діана Могилєвич