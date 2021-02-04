Депутат показала модну сукню / apostrophe.ua
Народний депутат України від "Опозиційної платформи - За життя" Юлія Льовочкіна прийшла до Верховної Ради в ультрамодному образі.
Читайте такожНазвано найпопулярніший принт 2021 року
Депутат одягла гольф гірчичного кольору. Наверх вона накинула подовжене плаття-жакет, поділ якого прикрашений рюшами. Також сукня прикрашена безліччю пташок.
Цікаво, що такий принт зараз в тренді. Тому Льовочкіну можна вважати однією з наймодніших депутатів у Верховній Раді.
Депутат показала стильний образ / apostrophe.ua
Інші новини УНІАН:
- Спортивний костюм під пальто: модний тренд, на якому схиблені знаменитості
- Кім Кардашьян показалася в ефектних домашніх образах (фото)
- Юлія Тимошенко засвітила в Раді суворе вбрання
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram