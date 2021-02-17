Депутат прийшла в Раду в total-black.

Народний депутат України Юлія Тимошенко опублікувала в Instagram нову фотографію.

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На знімку вона позує в чорному вбранні - довгій спідниці і укороченому приталеному піджаку з рукавом в три чверті. Крім того, піджак зроблений з глибоким декольте, яке Тимошенко не стала прикривати. А яскравий акцент на цьому зробив масивний ґудзик. Також депутат вирішила залишити хвилясту зачіску.

"Чарівна", "Еталон", "Красива", "Ну, яка ж ви стильна", "Королева", "Ви супер", "Шикарна", "Розумна і красива", - написали шанувальники в коментарях під фото.

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Автор: Діана Могилєвич