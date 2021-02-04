Нардеп останнім часом дивує зміною іміджу.

Народний депутат України Юлія Тимошенко прийшла на засідання Верховної Ради в новому образі.

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Останнім часом леді Ю дивує зміною іміджу. Мало того, що вона регулярно змінює свої наряди, так ще й змінила зачіску. Між високим хвостом і хвилястою зачіскою Тимошенко обрала другий варіант.

Цього разу вона прийшла в Раду в строгому вбранні - біла блузка, чорне подовжене плаття з лампасами і ботильйони на високих підборах. Варто відзначити, що лампаси червоного кольору візуально роблять силует більш повним. Поєднання червоного і чорного не завжди виграшно виглядає на жінках, у яких є зайві сантиметри.

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Автор: Діана Могилєвич