Анна Скороход зробила зачіску на зразок тієї, яку носить Тимошенко.

Народний депутат Анна Скороход прийшла до Верховної Ради в новому образі.

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Дівчина одягла чорну шкіряну сукню з довгим рукавом. Також вона вирішила зробити яскравий акцент на губах, нафарбувавши їх червоною помадою. При цьому Скороход зробила собі зачіску, яка вже дуже нагадує зачіску іншого депутата Юлії Тимошенко.

На кадрах з Верховної Ради видно, як чоловіки оточили ошатну Скороход біля робочого місця. Осторонь стояла сама Тимошенко і з обуренням дивилася в бік невеликої компанії.

Хоча на іншому фото Тимошенко і Скороход цілуються в щічку. І тут вже складно не помітити їх схожість.

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Автор: Діана Могилєвич