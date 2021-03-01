Політик наполягає, що зміна її зовнішності – це результат тривалого відпочинку.

Народний депутат України Юлія Тимошенко вперше прокоментувала нещодавню зміну свого зовнішнього вигляду.

Читайте також"50 відтінків Леді Ю": у мережі обговорюють нове вбрання Тимошенко зі шкіряними ремінцями (фото)Політик фактично спростувала чутки про пластичну операцію, йдеться у сюжеті програми «Викриття».

Зазначається, що після першої появи Тимошенко у Верховній Раді в новому році у мережі ширяться різні чутки про причини, як їй вдалося помітно помолодшати.

«У депутатки зникли зморшки під очима, підтягнулося підборіддя, покращився контур обличчя та навіть трошки збільшились губи», – говориться у сюжеті.

Тимошенко наполягає, що все це – результат тривалого відпочинку.

«Я хочу заспокоїти всіх ваших читачів і слухачів: я просто змогла 30 днів відпочити. Я довго не могла собі дозволити цей відпочинок, але на Новий рік ми родиною відпочили. І це, можливо, трошечки вплинуло і на зовнішній вигляд», – зазначила політик.

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Автор: Катерина Шварц