Кожна дівчина знає, що краса залежить від зовнішнього вигляду.

Зовнішність жінки - це її візитна картка. Модниці знають, що потрібно ретельно підбирати не тільки речі, але і звертати увагу на манікюр, зачіску і багато іншого.

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Для тих, хто хоче освіжити свій зовнішній вигляд, пропонуємо почати з чубчика. Саме вони сьогодні увірвалися в моду з новою силою.

Стилісти стверджують, що чубчик на скосок, прямі чубчики, аркоподібні, короткі і подовжені чубчики, а також градуйовані в різних стилях завжди будуть виглядати виграшно.

Кожен певний тип чубчика має свої переваги, роблячи можливим приховати недоліки зовнішності і скорегувати деяким чином риси обличчя дівчат. Але якщо у вас маленьке овальне обличчя, то чубчик вам не підійде, бо приховає половину вашого обличчя.

Цікаво, що вигідно виглядатимуть чубчики з високим пучком. Особливо, якщо ви випустите кілька локонів, зробивши злегка недбалу зачіску.

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Автор: Діана Могилєвич