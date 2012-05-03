На Львівщині загинув водій іномарки, який заснув за кермом
14:32, 03 травня 2012Львів
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Автівка в’їхала у металеву огорожу
Львівська область. 3 травня. УНІАН. На Львівщині у ДТП загинув водій автомобіля, який заснув за кермом та скоїв наїзд на металеву огорожу.
Як повідомили сьогодні УНІАН у прес-службі Управління ДАІ у Львівській області, 2 травня, близько 2.30, на автодорозі Львів - Рава-Руська у селі Смереків водій автомобіля «Фольксваген-Гольф-4», 34-річний житель села Волиця Жовківського району Львівщини, скоїв ДТП.
Попередньо з’ясовано, що водій іномарки, рухаючись у напрямку до міста Жовкви, знаходячись у перевтомленому стані, заснув за кермом. Унаслідок цього водій автомобіля скоїв наїзд на металеву транспортну огорожу.
Від отриманих травм чоловік помер на місці ДТП.
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