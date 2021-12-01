Подія сталася на території приватного подвір’я.

На Харківщині учора, 30 листопада, під час негоди внаслідок падіння дерева загинула жінка.

Як повідомляє прес-служба Харківської облдержадміністрації, подія сталася у с. Новий Бурлук Куп’янського району.

Зазначається, що внаслідок сильного вітру на території приватного подвір’я на жінку, 1948 р. н., впало дерево. Вона загинула на місці пригоди.

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Як повідомлялося, напередодні у Харкові сильний вітер наробив лиха. По всьому місту повалені дерева, розбиті мінімум 5 автомобілів. В одному зі спальних районів обірвало лінії електропередачі. Ще вночі на місце виїжджали електрики й усували наслідки негоди. Також у центрі міста від вітру не встояв світлофор.

Нагадаємо, в Україну мчить циклон. За словами синоптика Наталки Діденко, 6-7 грудня в Україні буде складна погода: очікуються дощі, сніг та сильний вітер.

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Автори: Світлана Макринська, Катерина Лиманська