В Харкові сильний вітер наробив лиха. По всьому місту повалені дерева, розбиті мінімум 5 автомобілів.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Як повідомляється, в одному зі спальних районів обірвало лінії електропередачі. Ще вночі на місце виїжджали електрики й усували наслідки негоди. За даними Telegram-каналу "Веха", інцидент стався на Московському проспекті, 142. Там вітер повалив дерево на електропроводи.
Також у центрі міста від вітру не встояв світлофор.
У різних районах міста від повалених дерев постраждали припарковані на вулиці автомобілі.
На щастя, інформації про постраждалих не надходило.
Штормове попередження по Україні
Як повідомляв УНІАН, на сьогодні, 30 листопада, в деяких областях України оголосили штормове попередження. Очікується сильний вітер.
"30 листопада вдень у західних і північних областях пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться в попередженні від Укргідрометцентру.
Через негоду оголошено I рівень небезпеки, жовтий.
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