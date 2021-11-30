На щастя, інформації про постраждалих не надходило.

В Харкові сильний вітер наробив лиха. По всьому місту повалені дерева, розбиті мінімум 5 автомобілів.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Як повідомляється, в одному зі спальних районів обірвало лінії електропередачі. Ще вночі на місце виїжджали електрики й усували наслідки негоди. За даними Telegram-каналу "Веха", інцидент стався на Московському проспекті, 142. Там вітер повалив дерево на електропроводи.

Також у центрі міста від вітру не встояв світлофор.

У різних районах міста від повалених дерев постраждали припарковані на вулиці автомобілі.

На щастя, інформації про постраждалих не надходило.

Як повідомляв УНІАН, на сьогодні, 30 листопада, в деяких областях України оголосили штормове попередження. Очікується сильний вітер.

"30 листопада вдень у західних і північних областях пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться в попередженні від Укргідрометцентру.

Через негоду оголошено I рівень небезпеки, жовтий.

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Автор: Катерина Лиманська