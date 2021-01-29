На вихідних сніг в Україні припиниться і визирне сонце, температура вночі впаде до -12° (карта)
У суботу практично по всій країні все ще йтиме сніг і дощ.
Найближчої суботи Україну продовжить заливати дощами і засипати снігом. А в неділю опади припиняться і визирне сонце, температура вночі впаде до -12°.
Про це свідчать дані Погода УНІАН.
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- Згідно з прогнозом, в Києві в суботу очікується сніг, температура повітря вночі -4°, вдень +1°. У неділю в столиці визирне сонце, опади припиняться, температура: -10°...-1°.
- У Львові в суботу вночі -4°, вдень +2°, хмарно з проясненнями, сніг. У неділю вночі -10°, вдень -2°, мінлива хмарність.
- У Луцьку в суботу вночі -4°, вдень 0°, сніг. У неділю - мінлива хмарність, вночі -11°, вдень -2°.
- У Вінниці в суботу буде мінлива хмарність, можливий сніг з дощем, температура повітря -4°...+2°. У неділю-мінлива хмарність, температура вночі -10°, вдень -1°.
- У суботу в Одесі очікується мінлива хмарність, злива, температура вночі 0°, вдень +4°. У неділю очікується -1°...+ 2°, без опадів.
- У Харкові в суботу - хмарно з проясненнями, дощ, температура вночі +1°, вдень +3°. У неділю - погода практично без змін, -5°...+4°.
- У Дніпрі в суботу - дощитиме, температура вночі -2°, вдень +4°. У неділю дощ закінчиться, очікується мінлива хмарність, температура залишиться без змін.
- У Сімферополі в суботу - мінлива хмарність, +3°...+8°. У неділю +4°...+9°, хмарно з проясненнями.
- Жителям Маріуполя в суботу обіцяють похмуру погоду, температура вночі 0°, вдень +4°. У неділю вночі очікується -1°, вдень +8°, невелика хмарність.
- У Краматорську в суботу буде похмуро, температура вночі +2°, вдень +5°. У неділю вночі -1°, вдень +9°, хмарно.
- У Сєвєродонецьку завтра похмуро, температура вночі +2°, вдень +5°. У неділю -1°...+9°, хмарно з проясненнями.
Погода на курортах України
У Буковелі в суботу буде хмарна погода, температура до 0°. У неділю також буде хмарно, температура вночі -10°, вдень -6°.
У Моршині на Львівщині в суботу буде суцільна хмарність, вночі -3°, вдень +7°. У неділю - невелика хмарність, вночі -4°, вдень до +1°.
У Трускавці в суботу буде хмарно з проясненнями, температура до +7°. У неділю температура вдень впаде до -1°, а вночі впаде до -10°.
У Сваляві завтра хмарно, +4°. У неділю - похмуро, температура повітря 0°...-11°.
У Затоці в суботу буде хмарно з проясненнями, вночі -1°, вдень +4°. У неділю - похмуро. Температура до +2°.
У Бердянську в суботу буде хмарно з проясненнями, температура до +5°, в неділю - невелика хмарність, вночі +1°, а вдень +9°.
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- Вінниця+1°... -7°
- Дніпро+1°... -4°
- Донецьк+3°... -1°
- Житомир+1°... -9°
- Запоріжжя+3°... -1°
- Івано-Франківськ+5°... -3°
- Київ+1°... -8°
- Кропивницький-1°... -6°
- Луганськ+4°... +1°
- Луцьк-1°... -9°
- Львів0°... -7°
- Миколаїв+3°... -4°
- Одеса+1°... -5°
- Полтава+1°... -5°
- Рівне-1°... -9°
- Сімферополь+3°... +2°
- Суми-1°... -7°
- Тернопіль0°... -5°
- Харків+1°... -4°
- Херсон+5°... -2°
- Хмельницький+1°... -8°
- Черкаси0°... -12°
- Чернігів-1°... -6°
- Чернівці+4°... -3°