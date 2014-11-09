В Азербайджані відбувся кількатисячний антипрезидентський мітинг опозиції

22:43, 09 листопада 2014
Політика
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 У столиці Азербайджану Баку відбувся в неділю кількатисячний антипрезидентський мітинг опозиції. 

Ильхам Алиев

Як передає ТСН, мітингарі тримали у руках портрети увʼязнених політичних і громадських активістів, журналістів, вимагаючи їхнього звільнення. 

Поліція вимагала від демонстрантів утриматися від закликів до відставки президента Азербайджану Ільгама Алієва, і коли ті почали вигукувати ”Алієва – у відставку!”, на сцені зникло світло і вимкнулися мікрофони.

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Під час мітингу лідери опозиції звернулися до міжнародної спільноти з проханням ”не закривати очі на політичні репресії в Азербайджані”. 

Нагадаємо, Азербайджан вимагає ввести санкції проти Вірменії за «окуповані території».

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