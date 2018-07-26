САП закрила справу про незадекларовані нардепом Дзензерським 4 мільярдів гривень

Антикорупційне бюро планує оскаржити рішення прокурора.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила кримінальне провадження по факту невнесення народним депутатом України Денисом Дзензерським в щорічні декларації відомостей про фінансові зобов'язання на загальну суму понад 4 млрд грн.

Як сьогодні повідомила прес-служба Національного антикорупційного бюро України, відповідне рішення прокурор САП прийняв 24 липня.

«Рішення прийнято нібито на підставі «наукових роз'яснень» щодо тлумачення поняття «фінансові зобов'язання». Національне антикорупційне бюро України впевнене, тлумачити законодавство має право тільки Конституційний суд, а не окремі вчені або інститути. Отже, рішення прокурора НАБУ планує оскаржити», - заявили в НАБУ.

Як повідомляв УНІАН, за результатами перевірки декларацій за 2015 і 2016 роки, поданих народним депутатом України від "Народного фронту" Денисом Дзензерським, було встановлено, що депутат не вказав у декларації дійсні на кінець звітного періоду фінансові зобов'язання перед трьома банківськими установами на загальну суму 3 млрд 185 млн 432 тис. 215,78 грн.

Ці зобов'язання виникли у депутата на підставі рішень Бабушкінського та Жовтневого районних судів р. Дніпропетровська, що набрали законної сили, про стягнення з нього як з поручителя за зобов'язаннями заборгованості за кредитними договорами.

Такі фінансові зобов'язання Дзензерський не вказав і в декларації за наступний рік. "Враховуючи рішення судів, що набрали законної сили в 2016 році, їх розмір на кінець звітного періоду склав 4 млрд 823 млн 675 тис. 079,14 грн.

У свою чергу, народний депутат не заперечував, що він знав про відкритий на підставі відповідних судових рішень виконавчому провадженні та наявності у нього як у поручителя фінансових зобов'язань, однак не вважає, що такі зобов'язання підлягають декларуванню.