ООН зафіксувала близько 300 випадків обстрілів житлових кварталів на Донбасі
Помічник генерального секретаря ООН з прав людини Іван Шимонович заявляє, що факти обстрілу житлових кварталів на Донбасі мають бути розслідувані, а винні в цьому - нести відповідальність.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу в Українському кризовому медіа-центрі.
За словами Шимоновича, було зафіксовано близько 300 випадків обстрілів житлових кварталів у населених пунктах Луганської та Донецької областей.
“Ні збройні угрупування, ні уряд не беруть на себе відповідальність за такі безрозбірні обстріли. В цьому випадку для того, щоб відвернути їх у майбутньому, важливо, щоб відбулося розслідування і було з'ясовано, хто винний”, - наголосив Шимонович.
Читайте такожОпубліковано фотографії обстріляної бойовиками ПопасноїУ цьому зв'язку він зауважив, що в підсумку, якщо будуть підстави для вжиття юридичних і правових дій, винних необхідно притягнути до відповідальності.
Шимонович наголосив, що притягнення винних до відповідальності має бути пріоритетом після того, як відповідні розслідування будуть завершені.