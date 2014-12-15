ООН зафіксувала близько 300 випадків обстрілів житлових кварталів на Донбасі

15:29, 15 грудня 2014
Політика
0 0

Помічник генерального секретаря ООН з прав людини Іван Шимонович заявляє, що факти обстрілу житлових кварталів на Донбасі мають бути розслідувані, а винні в цьому - нести відповідальність.

Житлові будинки в Авдіївці після обстрілу бойовиками 8 грудня

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу в Українському кризовому медіа-центрі.

За словами Шимоновича, було зафіксовано близько 300 випадків обстрілів житлових кварталів у населених пунктах Луганської та Донецької областей.

“Ні збройні угрупування, ні уряд не беруть на себе відповідальність за такі безрозбірні обстріли. В цьому випадку для того, щоб відвернути їх у майбутньому, важливо, щоб відбулося розслідування і було з'ясовано, хто винний”, - наголосив Шимонович.

Читайте такожОпубліковано фотографії обстріляної бойовиками ПопасноїУ цьому зв'язку він зауважив, що в підсумку, якщо будуть підстави для вжиття юридичних і правових дій, винних необхідно притягнути до відповідальності.

Шимонович наголосив, що притягнення винних до відповідальності має бути пріоритетом після того, як відповідні розслідування будуть завершені.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter