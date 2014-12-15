ООН зафіксувала близько 300 випадків обстрілів житлових кварталів на Донбасі

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу в Українському кризовому медіа-центрі.

За словами Шимоновича, було зафіксовано близько 300 випадків обстрілів житлових кварталів у населених пунктах Луганської та Донецької областей.

“Ні збройні угрупування, ні уряд не беруть на себе відповідальність за такі безрозбірні обстріли. В цьому випадку для того, щоб відвернути їх у майбутньому, важливо, щоб відбулося розслідування і було з'ясовано, хто винний”, - наголосив Шимонович.

Читайте такожОпубліковано фотографії обстріляної бойовиками ПопасноїУ цьому зв'язку він зауважив, що в підсумку, якщо будуть підстави для вжиття юридичних і правових дій, винних необхідно притягнути до відповідальності.

Шимонович наголосив, що притягнення винних до відповідальності має бути пріоритетом після того, як відповідні розслідування будуть завершені.